Россию лишат права проводить любые международные соревнования

С 1 апреля Россия лишится права проводить любые международные соревнования. В конце декабря был опубликован международный стандарт соответствия Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). От России его подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое сейчас находится под санкциями.

В связи с этим в одной из статей был изменен текст нескольких разделов. Теперь международным федерациям разрешено принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, которые ратифицировали, приняли и одобрили конвенцию ЮНЕСКО, а их национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу, сообщает издание "Чемпионат".

РУСАДА и национальный олимпийский комитет не соответствуют кодексу, поэтому с 1 апреля они не смогут проводить международные соревнования.

Запрет не распространится на соревнования, контракты на проведение которых уже подписаны. То есть чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России, как и планировалось. То же касается зимней Универсиады — 2019 и чемпионата Европы по футболу — 2020.

По материалам «ДП»