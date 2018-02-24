Решение о российском флаге на церемонии закрытия Олимпиады примут в последний день
Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении деятельности Олимпийского коитета России (ОКР) 25 февраля. Это повлияет на возможность нашей сборной пронести флаг на церемонии закрытия Игр, которая состоится в воскресенье.
В настоящее время проводится заседание по этому вопросу. «Специальная группа представила свою позицию. Встреча продолжается. Завтра исполком соберется в 8 утра, обсуждение вопроса еще идет», – отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
22 февраля ОКР заявил о выплате 15 млн долларов для снятия временного отстранения от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.
Напомним, 5 декабря МОК приостановил деятельность ОКР и отстранил российских спортсменов, которые принимали допинг, от участия в Играх в 2018 году. В начале февраля МОК допустил частичное или полное восстановление ОКР в правах до конца Олимпиады в Корее. Чтобы на церемонии закрытия Олимпиады 25 февраля российские атлеты смогли пройти под национальным флагом, ОКР должен соблюдать все условия отстранения.
По материалам «Фонтанки».
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