Решение о российском флаге на церемонии закрытия Олимпиады примут в последний день

В настоящее время проводится заседание по этому вопросу. «Специальная группа представила свою позицию. Встреча продолжается. Завтра исполком соберется в 8 утра, обсуждение вопроса еще идет», – отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

22 февраля ОКР заявил о выплате 15 млн долларов для снятия временного отстранения от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря МОК приостановил деятельность ОКР и отстранил российских спортсменов, которые принимали допинг, от участия в Играх в 2018 году. В начале февраля МОК допустил частичное или полное восстановление ОКР в правах до конца Олимпиады в Корее. Чтобы на церемонии закрытия Олимпиады 25 февраля российские атлеты смогли пройти под национальным флагом, ОКР должен соблюдать все условия отстранения.

По материалам «Фонтанки».