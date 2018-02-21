Российские фигуристки побили рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане

Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд на соревнованиях в женском одиночном катании в Пхенчхане.

Олимпийская спортсменка из России — 15-летняя Алина Загитова получила за короткую программу в индивидуальном турнире 82,92 балла.

Предыдущие рекорды также принадлежат фигуристке из России — ранее сегодня Евгения Медведева получила за такой же прокат 81,61 балла. До этого она заработала 81,06 за короткую программу в командном турнире Игр, еще ранее — 80,85 балла на командном чемпионате мира в Токио.

Далее на Играх ожидается выступление еще одной спортсменки из РФ Марии Сотсковой. Сборная олимпийских атлетов из России уже выиграла серебряную медаль в командном турнире по фигурному катанию зимней Олимпиады-2018.

По материалам «ДП»