Вторая допинг-проба петербургского керлингиста Крушельницкого оказалась положительной

Стали известны результаты допинг-пробы B керлингиста из Петербурга и олимпийского призера Александра Крушельницкого. В ней обнаружены запрещенные вещества. Об этом говорится в заявлении делегации Олимпийских атлетов из России.

Концентрация мельдония, обнаруженного в пробе Крушельницкого, свидетельствует об однократном употреблении запрещенного препарата, заявил Олимпийский комитет.

Супруги-спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали для России первую в истории керлинга олимпийскую медаль, а британские журналисты назвали Брызгалову одной из самых красивых спортсменок на Играх.