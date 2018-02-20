Вторая допинг-проба петербургского керлингиста Крушельницкого оказалась положительной
Стали известны результаты допинг-пробы B керлингиста из Петербурга и олимпийского призера Александра Крушельницкого. В ней обнаружены запрещенные вещества. Об этом говорится в заявлении делегации Олимпийских атлетов из России.
Концентрация мельдония, обнаруженного в пробе Крушельницкого, свидетельствует об однократном употреблении запрещенного препарата, заявил Олимпийский комитет.
Супруги-спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали для России первую в истории керлинга олимпийскую медаль, а британские журналисты назвали Брызгалову одной из самых красивых спортсменок на Играх.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.