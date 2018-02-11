Фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на Олимпиаде

За короткую программу Медведева набрала 81,06 балла. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал ей – 80,85 балла. Его фигуристка показала на командном чемпионате мира в 2017 году. Второе место в этой дисциплине досталось итальянке Каролине Костнер (75,10), а третье – канадке Кэйтлин Осмонд (71,38).

На вопрос, гордится ли собой Евгения из-за установки нового мирового рекорда, она ответила: «Я никогда не горжусь собой. Могу гордиться командой, родителями, тренерами. А я должна работать и показывать лучшие результаты».

Также пара фигуристов Наталья Забияко/Александр Энберт заняла третье место по итогам произвольной программы в командных соревнованиях.

В турнирной таблице командных соревнований по фигурному катанию первое место занимает Канада – у них 45 очков, следом за ними идут спортсмены из России – 39 очков, третье место и 36 очков у США.