Фоторепортаж: церемония открытия Олимпийских Игр-2018 в Пхенчхане

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане прошла церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр. Зрители увидели красочное шоу на временном стадионе, который был возведен специально к этому событию. После церемонии закрытия он будет разобран. Российские спортсмены вышли 55-ми по счету под нейтральным флагом в форме без единой символики страны, а в роли знаменосца команды выступил волонтёр. Олимпийский огонь в завершении церемонии зажгла корейская фигуристка Юна Ким.