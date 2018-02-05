МОК не допустил на Олимпиаду оправданных российских спортсменов

Международный олимпийский комитет отказался допустить на зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане 15 россиян — 13 спортсменов и двух тренеров, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом в рамках допингового скандала.

В своем решении комиссия МОК сослалась на отсутствие мотивировочной части постановления арбитража в Лозанне, которое бы сняло подозрения с россиян в употреблении допинга.

1 февраля спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Meduza.