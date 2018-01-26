На Олимпиаду поедут 169 российских спортсменов

Олимпийский комитет России обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Играх в Пхенчхане.

В список попали 169 спортсменов, которые выступают в 15 видах спорта: от биатлона до шорт-трека. Так, в биатлоне Россию будут представлять Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. В лыжном двоеборье сможет принять участие один Эрнест Яхин. Полный список можно изучить на официальном сайте ОКР.

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история.

По материалам «Фонтанки»