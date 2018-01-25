МОК опубликовал полный список причин отстранения россиян от Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликова на своем сайте все причины, по которым российские спортсмены не были допущены на Игры в Пхенчхане.

Среди них те, кто стал фигурантом расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, подозревался в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, совершал грубые нарушения при использовании системы ADAMS (с ее помощью спортсмены обязаны отмечать текущее местоположение), а также те, в отношении которых была получена дополнительная информация от международных федераций и WADA.

«Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности», — заявила председатель независимого органа МОК Валери Фурнейрон.

23 января МОК отстранил от участия в Олимпиаде лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и еще несколько конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.

В декабре 2017 года в результате допингового скандала исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны. 24 января СМИ сообщали о том, что организация также запретила российским болельщикам сидеть на трибунах с национальным флагом, однако позже это решение было отменено. Ранее в сети появились первые эскизы формы «нейтральных» спортсменов — от МОК и бренда Zasport.