МОК запретил болельщикам проносить флаг России на трибуны Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил болельщикам из России, что проносить государственный флаг на трибуны соревнований и тренировочные базы Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане запрещено. Комитет указывает на правила, которые запрещают демонстрировать на Играх флаги государств, не участвующих в Олимпиаде.

В Пхенчхане эта норма коснется болельщиков из России: российские атлеты будут участвовать в соревнованиях не в составе национальной сборной, а под флагом олимпийского движения в качестве «спортсменов-олимпийцев». В декабре 2017 года в результате допингового скандала исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею «чистым» спортсменам, которые будут выходить на соревнования под нейтральным флагом. Однако 22 января специальная комиссия при комитете отказала в участии еще 111 российским атлетам, среди которых шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Ранее в сети появились первые эскизы формы «нейтральных» спортсменов — от МОК и бренда Zasport.

По материалам «ДП»