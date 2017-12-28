«Аэрофлот» пообещал билеты за 5 рублей на матчи сборной России на ЧМ-2018

«Аэрофлот» с 1 января откроет продажу билетов за 5 рублей в одну сторону для российских болельщиков в города ЧМ-2018 на игры российской сборной, сообщил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент отметил, что хорошая идея — билеты за 1 рубль.

«Перевезем не бесплатно — за 5 рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на пятерку», — заявил Савельев. «Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за 5 рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за 3 дня до матча и 3 дня после матча», — цитирует его Интерфакс.

Савельев также рассказал, что распределением билетов по паспорту болельщика займется «Росконгресс». Он уточнил, что речь идет об играх российской сборной, что для «Аэрофлота» составит примерно 70 тыс. кресел. «Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше, поэтому мы для себя сделали такой задел», — пояснил глава компании. Савельев сообщил, что в случае одобрения президента продажа билетов начнется с 1 января. «Хорошо», — сказал Путин.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость перелетов в дни ЧМ-2018 в российские города-организаторы выросла на 230 процентов.

По материалам «ДП»