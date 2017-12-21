ЛГБТ-болельщикам разрешат держаться за руки и целоваться на ЧМ-2018

Болельщикам-гомосексуалам разрешили держаться за руки и целоваться на стадионах во время ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на оргкомитет мундиаля.

«Любые проявления эмоций и выражения чувств, не нарушающие общественный порядок и соответствующие общекультурным принципам поведения, являются естественной и неотъемлемой частью футбола. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 не исключение и призван стать максимально комфортным и гостеприимным для всех гостей и участников турнира», — рассказали в пресс-службе комитета. Что будет недопустимо на стадионах, так это проявление агрессии, в том числе по признаку сексуальной ориентации, вероисповедания, принадлежности к какой-либо культуре и расе.

Помимо этого, для ЛГБТ-болельщиков организация FARE разработает специальную памятку, в которой расскажет о том, куда в России не стоит ходить. «В любом городе — Самаре, Саранске, Лондоне — есть места, где представителям ЛГБТ-сообщества лучше не ходить ночью, держась за руки. Есть места более доброжелательные, более безопасные», — уточнил координатор организации в Восточной Европе Павел Клименко.