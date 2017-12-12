«Первый канал» собирается транслировать Олимпиаду в Пхенчхане

«Первый канал» решил транслировать Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году, но зрители увидят только соревнования с участием российских спортсменов. Об этом RNS рассказали представители телеканала.

Напомним, российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ. 11 декабря стало известно, что большая часть спортсменов из российской сборной выразила желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под олимпийским флагом.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в 2018 году.