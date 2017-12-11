Российские спортсмены примут участие в ОИ на условиях МОК

Большая часть спортсменов из российской сборной выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под олимпийским флагом, приводит слова главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софьи Великой Интерфакс.

«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в 2018 году. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.