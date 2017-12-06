Российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде лишь под нейтральным флагом. Это как?

Что произошло?

Международный олимпийский комитет решил отстранить российскую сборную от Олимпиады-2018 из-за допингового скандала. Бывший министр спорта Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от присутствия на Олимпиадах. Наши соотечественники смогут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом — белым с олимпийскими кольцами, а вместо российского гимна будет звучать общий гимн игр. Кто сможет выступать на играх, решит специальная комиссия. Тренеры, доктора, руководители и спортсмены, заподозренные в причастности к приему допинга, в Южную Корею точно не поедут. Россия выплатит 15 миллионов долларов Независимой организации допинг-тестирования, чтобы покрыть расходы на проведенные расследования.

Были ли в истории ОИ подобные дисквалификации?

Нет, из-за допинга таких масштабных наказаний в истории Олимпиады не было. Раньше причины для дисквалификаций были исключительно политические: в 1920-х Германию отстранили из-за развязывания Первой мировой войны, в 1948-м — Германию и Японию из-за Второй мировой, с 1964 по 1988 не участвовала в играх ЮАР из-за расовой сегрегации, а в 2000-м — Афганистан из-за режима талибана.

Выступал ли уже кто-нибудь под нейтральным флагом?

Да. Под ним выступают люди, получившие официальный статус беженца ООН. В 2014-м под ним соревновались индийцы, а в 2016-м — кувейтцы из-за вмешательства государства в работу местных олимпийских комитетов. Его использовали спортсмены в 1980-м, когда Олимпиаду в Москве решили бойкотировать 65 стран, в числе которых были США, Канада, Япония и ФРГ.

Что думают спортсмены?

Люди, которые готовятся к этим играм, сейчас высказываются аккуратно или отказываются от комментариев. 12 декабря пройдет собрание, на котором, как утверждает глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, олимпийцы смогут сами решить вопрос по поводу своего участия или не участия. О своем желании в любом случае ехать в Пхенчхан уже заявили конькобежец Виктор Ан и нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук. 18-летняя фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и Европы, сказала, что «не хотела бы выступать на Олимпиаде без флага России».

Кто за поездку под нейтральным флагом?

«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красным и синим цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — заявил вице-премьер правительства Аркадий Дворкович.

В комментарии нашему сайту олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Елена Бережная сказала: «Спортсмены, которые собираются на Олимпиаду, всю свою жизнь отдали этому, и я считаю, что главное — защищать их. Пусть начальники сами решают свои проблемы, у них было на это достаточно времени, но они не смогли договориться. Это их проблема, спортсменов это касаться не должно, они должны выступать на этих играх, а не через четыре или восемь лет. В спорте есть только здесь и сейчас».

Также о поддержке спортсменов, решивших вопреки заключению МОК ехать в Южную Корею, нам рассказал легендарный спортивный комментатор Кирилл Набутов: «Ехать на Олимпиаду, конечно, необходимо. Неважно, что говорят депутаты, это все равно, что обращать внимание на мнение цирковых животных. Почему нужно слушать существ, которые не имеют отношения к спорту? Если бы они знали, какой кровью достаются награды, они бы никогда ничего подобного не говорили. Никто не имеет права не давать спортсменам выступать. Да и сам спортсмен не имеет права отказываться: он обязан своим учителям, тренерам, семье, которые вложили в него много сил. В конце концов, он обязан своей стране. Потому что все понимают, что даже если медаль возьмет Иван Иванов под нейтральным флагом, в истории спорта все равно будет записано, что победил российский спортсмен. Строго говоря, никакого выбора у них сейчас нет. Отказаться — высшая глупость, на которую не согласится человек, который дружит со своей головой, а таких в сборной большинство».

Владимир Путин заверил, что власти «не будут объявлять никакой блокады, не будут препятствовать олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве».

Кто против?

О необходимости бойкота Олимпиады заявили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров написал, что «ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом».

Как реагировали спортсмены и комментаторы в соцсетях?