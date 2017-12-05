МОК: Россия отстранена от Олимпиады-2018

Международный Олимпийский комитет сегодня решил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее только под нейтральным флагом. Это означается, что на Олимпиаде не будет звучать российский гимн.

Участники Игр-2014 допущены на Олимпиаду не будут, кроме того, ни один сотрудник министерства спорта не будет аккредитован на Олимпиаду-2018. МОК также пожизненно отстранил Виталия Мутко от присутствия на любых Олимпиадах и олимпийских движениях.

Олимпийский комитет России должен будет заплатить штраф в размере 15 млн долларов и компенсировать расходы допингового расследования.

Добавим, что раннее Президент России Владимир Путин назвал участие под нейтральным флагом «унижением для страны».