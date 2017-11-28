Дудь рассказал о болельщике после инсульта, который сделал первый удар на матче Зенит-Спартак
Журналист и автор Youtube-канала «вДудь» Юрий Дудь поделился в Instagram историей молодого болельщика «Спартака», который три года назад пережил инсульт и оказался в инвалидном кресле. Сейчас молодой человек по имени Петр восстанавливается после болезни. Дудь написал о том, что Петр появился в центре поля на матче «Зенит»-«Спартак» и сделал первый удар по мячу. За ним на трибуне наблюдала его мама, которая не смогла сдержать слез.
95 процентов случаев инсульта – у людей за 45, но иногда достается и молодым. Болельщик "Спартака" Петя @buravtcev - совсем молодой пацан - пережил его три года назад и с тех пор восстанавливается. Перед сегодняшним матчем - огромным матчем, против "Зенита" - он должен был появиться в центре поля, встать и сделать первый удар по мячу. Петя появился, встал и сделал. Смотреть было тяжело, но радостно (на последней фотке - мама Пети). А #Спартак очень красиво победил.
Геморрагическая форма инсульта, которую перенес молодой человек 23 августа 2014 года — одна из самых тяжелых. После болезни тело становится практически обездвиженным, но, как уверяют врачи, если вовремя начать реабилитацию, то можно встать на ноги и снова научиться ходить.
Встреча московского «Спартака» петербургского клуба «Зенит» состоялась 27 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Столичный клуб одержал победу со счетом 3-1.
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