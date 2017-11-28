Дудь рассказал о болельщике после инсульта, который сделал первый удар на матче Зенит-Спартак

Журналист и автор Youtube-канала «вДудь» Юрий Дудь поделился в Instagram историей молодого болельщика «Спартака», который три года назад пережил инсульт и оказался в инвалидном кресле. Сейчас молодой человек по имени Петр восстанавливается после болезни. Дудь написал о том, что Петр появился в центре поля на матче «Зенит»-«Спартак» и сделал первый удар по мячу. За ним на трибуне наблюдала его мама, которая не смогла сдержать слез.