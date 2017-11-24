Журналисты подарили Артему Дзюбе пирожки, чтобы он не отказывался от интервью
Журналисты подарили нападающему футбольного клуба «Зенит» Артёму Дзюбе пирожки после матча Лиги Европы с «Вардаром» (2:1).
«Артём, пирожки. Приятного аппетита», — сказала Дзюбе одна из журналисток, когда футболист проходил в микст-зоне. «Спасибо большое», — ответил Артём и принял пирожок.
Если Дзюба не идет к прессе, пресса идет к Дзюбе. Накормили Артема пирожками. Приятного аппетита! pic.twitter.com/E9rcuYDqqE— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 23 ноября 2017 г.
Напомним, Дзюба ранее несколько раз отказывал журналистам в послематчевых комментариях со словами «Извините, пирожки». Впервые эту фразу употребил полузащитник Александр Рязанцев. Однажды он пришел в микст-зону с пирожком, и, когда журналисты попросили его о комментарии, сказал: «Извините, пирожки». С тех пор он несколько раз использовал эту отговорку, хотя никакого пирожка у него уже не было. Накануне матча с «Вардаром» Дзюба признался, что обижен на СМИ, хотя так и не уточнил — за что.
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