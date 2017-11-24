Журналисты подарили Артему Дзюбе пирожки, чтобы он не отказывался от интервью

Напомним, Дзюба ранее несколько раз отказывал журналистам в послематчевых комментариях со словами «Извините, пирожки». Впервые эту фразу употребил полузащитник Александр Рязанцев. Однажды он пришел в микст-зону с пирожком, и, когда журналисты попросили его о комментарии, сказал: «Извините, пирожки». С тех пор он несколько раз использовал эту отговорку, хотя никакого пирожка у него уже не было. Накануне матча с «Вардаром» Дзюба признался, что обижен на СМИ, хотя так и не уточнил — за что.

По материалам «Фонтанки».