Владимир Путин собирается участвовать в жеребьевке ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может поучаствовать в жеребьевке чемпионата мира по футболу-2018. «Мы не исключаем такой возможности и надеемся, что у президента будет время это сделать», — сказал Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь назвал жеребьевку «важным событием», отметив, что подготовка к спортивному событию продолжается «и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры». «Подготовка идет полным ходом, мероприятие обещает быть великолепным», — заключил Песков.

Все участники ЧМ-2018 по футболу стали известны 16 ноября. Состав корзин выглядит так: Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция; корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия; корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран; корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия. Матчи ЧМ-2018 примут Петербург, Москва, Калининград, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Саранск. Турнир откроется 14 июня, а его финал состоится 15 июля.

По материалам «ДП»