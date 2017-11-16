Автор арт-поддержки «Зенита» о том, как на трибунах появляются полотна-растяжки

Андрей Рыбак Поляков — главный человек, отвечающий за арт-поддержку матчей «Зенита» на стадионах, рассказал в интервью, как и откуда на фанатских трибунах появляются «Курск» и Георгий Дюперрон.

Тебя на футбол привел папа? Нет. Папа привил любовь к футболу. А на стадион я попал с одноклассниками. Нет. Папа привил любовь к футболу. А на стадион я попал с одноклассниками.

Если я правильно помню (прости, я прочитал твое единственное интервью), стадион имени Ленина, 79 год, «Зенит»-«Арарат».

Да. Папа накануне рассказывал много о том, как нас засудили в игре против «Динамо» Тбилиси, и я решил: надо сходить на стадион, мы пошли с одноклассниками. Футбол мы много смотрели дома, Олимпийские игры смотрели, выпускали стенгазеты после каждой золотой медали. Делали таблицы чемпионата страны — из рулонов обоев, самая большая была — от потолка до пола.

Символично, что впервые ты попал именно на Ленина, будущий «Петровский», где ты раскрылся как большой художник уже в другом веке. Новый виток боления пришелся уже на период после возвращения Садырина?

Да, ходить я на футбол не переставал, ноги на автомате несли, но народу было очень мало, и ничего хорошего я не ждал. На одной из игр (кажется, против «Динамо» Сухуми; в дневнике записано, так не вспомню) мы встретили случайно Пал Федоровича. Пустой стадион, верхняя часть напротив сектора 47, и Пал Федорович успокаивал болельщиков: мол, все будет хорошо, не переживайте, не может такого быть, чтоб в Петербурге не было футбольной команды. Обнадежил. Потому что в тот момент казалось, что все, конец приближается. Времена были жуткие. Когда сейчас говорят, что надо бы очиститься и перейти в первую лигу, я вспоминаю те годы и смеюсь: не надо. За два-три года тогда стадион опустел: 70 тысяч в 1989 и 1500 в 1992. Фанатский сектор состоял из 80 человек. Играли на стадионе Кировского завода против «Читы»: 2 фаната из Читы и 10 — на фанатском секторе «Зенита». Никому не нужен был «Зенит».

Судя по стенгазетам, тяга к прекрасному у тебя с детства. А когда ты появился на стадионе в новой роли?

Мне всегда нравились клубные логотипы. Первые два значка у меня в коллекции были — «Стандарт Льеж» и «Грассхопперс», кстати. Затем мне стали привозить итальянские журналы Suprtifo. Очень сильное на меня впечатление произвели: как это, флаг на всю трибуну? Я не понимал, как это возможно. Сколько людей такой флаг держит? А на выезде в Болонью, кстати, я подошел к ларьку и купил сам тот самый Suprtifo. Вот с того момента я начал в голове у себя что-то представлять, воображать.

В каком году ты перешел от воображения к практике?

Сейчас, возьму ноутбук, чтоб по датам ориентироваться. Наш первый большой перф — 2003 год, мы тогда на «десятке» сидели. С Юркой Бондарем заказали 900 цветных картонок, собственно, тот перф вытащил он: я не верил, что хватит сил. На тот момент нам казалось, что это бомба. Потом мы решили делать перф с кассовыми лентами.