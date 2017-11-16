Автор арт-поддержки «Зенита» о том, как на трибунах появляются полотна-растяжки

Андрей Рыбак Поляков — главный человек, отвечающий за арт-поддержку матчей «Зенита» на стадионах, рассказал в интервью, как и откуда на фанатских трибунах появляются «Курск» и Георгий Дюперрон.

Тебя на футбол привел папа?

Нет. Папа привил любовь к футболу. А на стадион я попал с одноклассниками.
 
Если я правильно помню (прости, я прочитал твое единственное интервью), стадион имени Ленина, 79 год, «Зенит»-«Арарат».
 
Да. Папа накануне рассказывал много о том, как нас засудили в игре против «Динамо» Тбилиси, и я решил: надо сходить на стадион, мы пошли с одноклассниками. Футбол мы много смотрели дома, Олимпийские игры смотрели, выпускали стенгазеты после каждой золотой медали. Делали таблицы чемпионата страны — из рулонов обоев, самая большая была — от потолка до пола. 
 
Символично, что впервые ты попал именно на Ленина, будущий «Петровский», где ты раскрылся как большой художник уже в другом веке. Новый виток боления пришелся уже на период после возвращения Садырина?
 
Да, ходить я на футбол не переставал, ноги на автомате несли, но народу было очень мало, и ничего хорошего я не ждал. На одной из игр (кажется, против «Динамо» Сухуми; в дневнике записано, так не вспомню) мы встретили случайно Пал Федоровича. Пустой стадион, верхняя часть напротив сектора 47, и Пал Федорович успокаивал болельщиков: мол, все будет хорошо, не переживайте, не может такого быть, чтоб в Петербурге не было футбольной команды. Обнадежил. Потому что в тот момент казалось, что все, конец приближается. Времена были жуткие. Когда сейчас говорят, что надо бы очиститься и перейти в первую лигу, я вспоминаю те годы и смеюсь: не надо. За два-три года тогда стадион опустел: 70 тысяч в 1989 и 1500 в 1992. Фанатский сектор состоял из 80 человек. Играли на стадионе Кировского завода против «Читы»: 2 фаната из Читы и 10 — на фанатском секторе «Зенита». Никому не нужен был «Зенит».
 
Судя по стенгазетам, тяга к прекрасному у тебя с детства. А когда ты появился на стадионе в новой роли?
 
Мне всегда нравились клубные логотипы. Первые два значка у меня в коллекции были — «Стандарт Льеж» и «Грассхопперс», кстати. Затем мне стали привозить итальянские журналы Suprtifo. Очень сильное на меня впечатление произвели: как это, флаг на всю трибуну? Я не понимал, как это возможно. Сколько людей такой флаг держит? А на выезде в Болонью, кстати, я подошел к ларьку и купил сам тот самый Suprtifo. Вот с того момента я начал в голове у себя что-то представлять, воображать.
 
В каком году ты перешел от воображения к практике?
 
Сейчас, возьму ноутбук, чтоб по датам ориентироваться. Наш первый большой перф — 2003 год, мы тогда на «десятке» сидели. С Юркой Бондарем заказали 900 цветных картонок, собственно, тот перф вытащил он: я не верил, что хватит сил. На тот момент нам казалось, что это бомба. Потом мы решили делать перф с кассовыми лентами.

Вы сидели в десятом секторе, и у вас там собралась определенная компания людей, которые хотели сделать красиво?

Да. Мы собрали какую-то сумму денег, нашли оптовую компанию в Уткиной заводи, скупили всю кассовую ленту. Первый перф — хотя сейчас сложно назвать его именно перфом, — случился после поражения от «Динамо» 7-1. Все начали ругать команду, все были возмущены, а наша компания четко поняла, что надо поддержать команду. Мы нашли шестиметровый кусок ткани и написали «ВЕРИМ». Для нас тогда этот шестиметровый прямоугольник казался невероятно большим. А потом мы поздравили Юрия Андреевича Морозова с 70-летием. Это все были так называемые растяжки-текстовики. Первый рисованный перф — это 2005 год, «Мое сердце с тобой», начало чемпионата, играли с «Динамо». А текст этот предложил Сашка Махнач (группа «Бивни». — Прим. ред.), он потом так же еще альбом песен назвал.

Ты использовал термин растяжки-текстовики. Проведи, пожалуйста, экскурсию по жанрам для читателей.

Перформанс — это полотно, которое обрамляется или полосами из ткани, или модулями. Мы называем модулями. В Москве — плашками. Так легко, кстати, оппонента отличить.

Класс. Бордюр — поребрик. Модуль — плашка.

Да. Есть растяжки-двуручники, с портретами чаще всего. Растяжки-текстовики — это просто текст, без рисунка, некое сообщение.

Начинали вы в спортзалах школ.

Да, просто негде было. Когда мы начинали, это были не рисунки: мы брали эскиз у художника, вырезали самоклеющуюся пленку, «дисификс», и вклеивали на полотно. Это просто каторжный труд. Сейчас предлагают тряхнуть стариной, а я вспоминаю ночи на коленях. Долго пользовались этим способом только потому, что нигде не давали рисовать краской. Мы так один раз в автосалоне покрасили, закрыли машины пленкой, а пол не догадались, и мы до утра оттирали плитку на полу от краски. 5 часов рисовали и 6 часов оттирали.

Кто вас в салон пустил?

Салон только открывался. А Андрюха Маляр занимался покраской автомобилей, у него были свои связи, нашел вариант. Может, это сыграло свою роль, и мы окончательно перешли на самоклеющуюся пленку на тот момент. Для перфа «И ангел над Невой вознесся горделиво» мы в 2006 году скупили всю золотую пленку, которая была в городе. На ангела с текстом хватило, а вот контуры домов делали уже другим цветом. Был и другой сюжет: перф с гербом Санкт-Петербурга нам сшила одна портниха. На машинке.

То есть одна женщина сшила разные куски ткани у себя в ателье?

Нет, дома. Полотно 18 на 40 метров, занимало всю двухкомнатную квартиру. Потом у нас появилась в определенном месте «рисовалка», не буду говорить, где.

А как у вас осуществлялась безопасность? Как сейчас осуществляется? Понятно же, что накрыть вас хотели бы многие: «накрыть» соперника, рисующего баннер, – это важное достижение в ультрас-культуре.

Безопасность наша только в одном: очень узкий круг людей, все лично знакомые, единицы. Поэтому и сейчас очень сложно находить помощников, какие-то вещи мы до сих пор не можем обсуждать. 100-процентная конспирация. Даже те, кто помогает перед матчем, не знают, что будет и как.

Угрозы были?

Мы один раз напортачили. На ЦСКА в 2006 году делали перф на весь центр, на 3 сектора большой баннер «Зенит». Забрали у портнихи и попытались во дворе развернуть полотна, чтобы качественно сложить. Кто-то из жильцов дома увидел, решил, что мы какую-то провокацию готовим. В общем, приехал ОМОН, внутренние войска, долго объяснялись что и как. В итоге мы неправильно сложили первую букву в этой суматохе, и буква «З» оказалась перевернутой, перепутали лево-право. Залет полнейший. Когда поднимали, Юра Бондарь пошел смотреть со стороны. Я его спрашиваю: «Ну как?». Он отвечает: «Отлично. Только буква „З“ перевернутая». Я говорю: «В смысле?! Что значит перевернутая?!». Но за эту букву отвечала группировка «Офсайт». Мне товарищи часто говорят: столько перформансов сделано, не переживай. А у меня частенько то эта буква «З» перед глазами, то полотно рвется.
 
А ты всегда с беговой дорожки смотришь?
 
На «Петровском» так было удобнее всего.
 
И ты по рации руководишь?
 
Нет, горлом. Ору, как олень.
 
На новом стадионе где стоишь?
 
Тут у нас немножко другая система. На «Спартаке» мы использовали рации. Заводящие в теме и руководят процессом с вышки. Остальные тоже понимают, что надо делать. Старшие стоят по краям, сверху, снизу.
 
Старшие — в вашей фанатской иерархии?
 
Нет, ну это для простоты же делается: задача стала намного сложнее, каждый должен отвечать за свой участок работы. Раньше казалось, что сделать перф на «Петровском» — это сложно. Теперь понимаем: закрепил текстовик внизу на решетке, поднял полотно, по краям подняли модули. Сейчас все намного сложнее. Совсем другие объемы: полотно с Александром Невским — 70 на 40 метров. До того был самый сложный перф — на «Реале», люди в капюшонах: 18 на 80. Это несравнимо. Я до сих пор не верю, что мы сделали Александра Невского, особенно в тех условиях, в которых мы работаем: мы готовимся на «Санкт-Петербург Арене» так, как будто бы это выездной матч. Нету помещения, нету разрешений, хотя клуб всячески помогает. Мы рисуем в определенном месте, потом вывозим: если в Москву везти 800 километров, то тут — 20. Нужны люди для погрузки, разгрузки, логистика непростая, ночью это делать неудобно, поэтому приходится умудряться все перевезти в рабочее время. Плюс все должны держать язык за зубами.
 
Как вы везете выездной перформанс?
 
Последний раз мы делали на ЦСКА. Ну, везем.
 
Автобусы?
 
Нет. Не автобусы. Автобусами не рискуем точно. Мы редко делаем выездной перформанс, на самом деле: почти никогда не согласовывают, зря возим. Невозможно договориться с местной полицией. Вот с ЦСКА почему-то получилось: нам пошли навстречу, и перф с пиратами сделали. Понятно, что мы никакие не профессионалы. Сейчас часто предъявляют — какое отношение тот или иной перф имеет к фанатскому движению, к примеру — история, которую мы делали к 120 годам рождения Георгия Дюперрона. Тема скользкая, но мне кажется, что об этом мало кто думает. Я все время говорю: предлагайте. Получаем мы обычно достаточно скучный набор фантазий: лев любит свинью, лев откусывает голову лошади и т.д. Жуть полнейшая. Считается, что есть некий штаб, который готовит все эти сюжеты, но в реальности это пара-тройка человек.

Великие люди из РФПЛ верстают календарь, вы садитесь и смотрите даты в Википедии? Что можно придумать к конкретному домашнему матчу?

В последнее время — да. Руслан и я садимся, смотрим даты. Я навсегда запомню первую встречу Сергея Фурсенко с фанатами в мае: мы встречаемся в клубе, и Руслан кричит: «6 августа». «Зенит»-«Спартак». У меня все оборвалось: лета не будет. Лета и не было. Задумывали несколько действий. За два дня до матча, кажется, стало известно, что Кержаков будет прощаться с болельщиками. Очень тяжело было все успеть. Зато сейчас полегче дышится.

И уходить передумал.

Это да. Раньше было 4 перфа в сезон, и мы ломали голову: что еще придумать. Самое страшное: когда ты понимаешь, что матч со «Спартаком», а идеи нет. А рисовать очередного льва не хочется.

Было несколько важных удач только в этом году. «Курск». Дневник Ольги Берггольц. Как появлялись эти сюжеты? 

Тема блокады — это наша тема, тема трагическая и болезненная. В день даты прорыва блокады матчей не бывает. Мы думали об этом, звучали слова, что это не тема для перформанса. Тем не менее мы считаем, что такие перфы — не пафосные, но отражают наши ценности. Про «Курск» мне кто-то написал в личку, и мы посчитали, что это важная тема. Мы посчитали, что так будет правильно. Кстати, после перформанса с «Курском» звонили многие журналисты. Ты знаешь, что у нас есть принцип, который мы прямо сейчас нарушаем: мы не даем интервью. В общем, звонившим было наплевать, что мы вспомнили о подводниках; журналистам нужно было только одно: вы вспомнили, а власть нет.

Не могу не спросить про бюджеты. 

Не могу ответить.

Хорошо, все честно. Я не мог не спросить, ты мог не ответить. От игроков прилетали слова благодарности? 

На контакт обычно лучше идут иностранцы, конечно. Исключение — Александр Анюков, мы делали перф про день рождения, 35-летие. Он нас поблагодарил. Ломбертса провожали от души. Мы общаемся в Инстаграме. У меня кумиров давно нет: последний кумир — Владимир Казаченок. В свое время Смольников спросил: как вы определяете, кто достоин уважения. Вот для меня идеальный пример — Ломбертс: никогда не был равнодушным на поле, никогда не уходил от общения, бился до конца. Таким ребятам приятно делать перф.

У вас есть специальные фотографы, которые снимают перф? 

Да, несколько человек, которые снимают перформансы и все, что происходит на трибуне, встают на ключевые точки: Таня, Света, Маша, Дима, оператор Юра.

Смотрел старые фотографии с «Петровского» и вспоминал про пиротехнику. 

Мы в прошлом году по версии сайта World Ultras заняли пятое место в мире по перфу. А пиротехника — неотъемлемая часть ультрас-культуры. Разговоров о пиротехнике много, но сейчас с этим жестко: зажег — на три года мимо футбола. Прессинг со стороны правоохранительных органов перед чемпионатом мира понятный. Задача простая: как можно больше отстегнуть людей. Самый легкий способ — пиротехника. Пиротехники не хватает, потому что мы в итоге не можем использовать некоторые сюжеты.

Про даты на будущее не могу не спросить. 

Не могу ответить, прости. Нам нужна не дата. Нам нужно чемпионство. Если чемпионство будет, и мы сдюжим все наши задумки, то будет сложно, но интересно.

Федор Погорелов

По материалам «Фонтанки»

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