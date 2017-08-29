Петербуржцы сняли ролик для «Гринпис» о глобальной проблеме загрязнения воздуха

Команда из Петербурга сняла видео для «Гринпис» о проблеме загрязнения окружающей среды. Ролик называется «Воздушный танец» — по его сюжету серебряный призёр чемпионата России по парашютному спорту Анастасия Баранник исполняет трюки («танец») в небе, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме. Как сообщили создатели видео «Собака.ru», во вторник, 29 августа, международная экологическая организация презентовала ролик по всему миру.

По словам Анастасии Баранник, идею снять видео в поддержку «Гринпис России» ей предложил основатель петербургского рекламного агентства «Декабрист» Антон Мохов.

«Наша команда вдохновилась видео, в котором композитор Людовико Эйнауди плыл на льдине и играл на рояле, чтобы защитить Арктику. Такие люди, как он, являются примером для миллионов. На них равняются, а значит они просто обязаны делать мир лучше. Я, конечно, не мировая знаменитость, но рада, что с помощью дела, которое люблю, мы можем привлечь внимание к очень серьёзной проблеме загрязнения воздуха», — рассказывает спортсменка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха — один из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой. Оно вызывает респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, рак, патологии беременности и репродуктивные осложнения.

 

 

«Мы видим, как вырубаются леса, как загрязняется океан, как тают ледники. Но мы не можем увидеть, каким грязным воздухом мы дышим. А то, что не очевидно, всегда легче проигнорировать. Нам хотелось привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха с помощью осязаемой красоты. Ведь только поднявшись над облаками мы полностью ощущаем красоту и хрупкость воздушного пространства», — добавил Антон Мохов.

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