Болельщики «Зенита» почтили память экипажа подлодки «Курск»

Во время матча чемпионата России «Зенит» — «Ахмата» 13 августа болельщики вывесили баннер в память о погибшем экипаже подводной лодки «Курск». Он представлял собой записку капитана Дмитрия Колесникова, находившегося на судне, которое постепенно заполняло водой.

Напомним, 12 августа 2000 года произошла авария на АПЛ «Курск», в результате которой погибли все 118 членов экипажа.

Футбольный клуб Зенит разгромил «Ахмат» в 6 туре чемпионата России по футболу. Петербуржцы победили со счётом 4:0. Таким образом, «Зенит» одерживает 5 победу в 6 матчах Чемпионата России, набирает 16 очков и впервые единолично возглавляет турнирную таблицу.

 

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