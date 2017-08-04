Знакомьтесь, Данил Антоненков — первый пловец из России, переплывший Босфор баттерфляем
Детство
В Сланцах, откуда я родом, не было ни одного приличного бассейна во времена моего детства, поэтому плавать я начал в бане в крошечном десятиметровом бассейне – папа меня заставлял. Честно говоря, шел туда как на каторгу, но деваться было некуда – надо же было где-то мыться. Сейчас, конечно, я папе за это очень благодарен. Кстати, он у меня хореограф, а не спортсмен. В семь лет я проплыл свой первый километр. А когда мне исполнилось девять, в городе построили нормальный бассейн, я записался в спортшколу, и в моей жизни появился еще один человек, которому я бесконечно благодарен за любовь к плаванию – тренер Юрий Викторович Голодников.
Когда закончил седьмой класс, Юрий Викторович уехал из Сланцев в Петербург. Для меня это была трагедия, я ведь уже видел себя олимпийским чемпионом – казалось, жизнь кончена. Других тренеров в городе не было. Почти все мои одногруппники бросили плавание, но я не сдался – взял записи Юрия Викторовича, тренировался по ним сам и тренировал тех ребят, которые остались со мной. Можно сказать, тренером я работаю с тринадцати лет. При этом мы показывали неплохие результаты, я даже входил в сборную области.
Переезд в Петербург
После школы я переехал в Петербург и поступил в университет — так мы опять сошлись с тренером. Признаюсь, даже факультет выбирал из расчета, чтобы бассейн рядом был. У меня неплохо шла математика, но матмех в Петергофе находится – меня такой вариант не устраивал, поэтому учился на экономическом факультете СПбГУ и по первому образованию я экономист-кибернетик (по второму, разумеется – тренер, закончил «Лесгафта»). У меня было две тренировки в день плюс занятия, я тратил на дорогу пять часов в сутки – так продолжалось до окончания вуза. Когда ты учишься, две-три тренировки в день можно вписать в график, а когда вырос и работаешь по восемь часов в день – уже нет. Я завершил спортивную карьеру, а потом вернулся в плавание в категории Masters.
Masters
Категория Masters – это, другими словами, ветеранское плавание для тех, кто уже завершил – а может, никогда и не начинал – профессиональную спортивную карьеру. С одной стороны, в нем очень много бывших спортзвезд, вплоть до олимпийских чемпионов. Например, на петербургских соревнованиях выступали Евгений Лагунов, серебряный призер Олимпиады в Пекине, и мой коллега по федерации «Невские звезды» Владимир Предкин, серебряный призер Атланты. С другой стороны – есть те, кто никогда профессионально плаванием не занимался, но смог достичь неплохих результатов. К соревнованиям допускается любой участник старше 25 лет, не зависимо от ранга и уровня подготовки, но чтобы показывать приличные результаты на соревнованиях, нужно плавать на уровне действующего мастера спорта – это довольно серьезная планка. Возраст сверху никак не ограничен, есть даже пловцы старше 90 лет, но участников делят на категории по пять лет, чтобы они соревновались с ровесниками.
Баттерфляй
Баттерфляем мало кто плавает на длинные дистанции, в России я таких людей вообще не знаю. Самая длинная олимпийская дистанция баттерфляем в бассейне — 200 метров. Больше нет. А я люблю этот стиль с детства. Как-то в 8-м классе проплыл четыре километра «баттом» в бассейне – услышал, что в свое время мой тренер плавал три, и решил побить его рекорд. Но открытая вода и бассейн – совершенно разные вещи. На открытой воде нет бортиков, от которых можно оттолкнуться и немного отдохнуть. Строго говоря, профессионалам даже не рекомендуется плавать на длинные дистанции баттерфляем.
Мне было важно себя замотивировать. Я готовлю своих учеников к Босфору и Марселю («Межконтинентальный заплыв через Босфор» и «Побег из замка Иф» – самые популярные международные любительские заплывы на открытой воде. – Прим. ред.), но мне в заплывах кролем участвовать неинтересно – я знаю, что с легкостью это сделаю. А вот смогу ли я проплыть ту же дистанцию баттерфляем? Уже не уверен. Это действительно тяжело, может и не получиться. Поискал в интернете и выяснил, что в России раньше никто не плавал в открытой воде на дальние расстояния баттерфляем, а в мире такие случаи были. Я нашел девять человек: трех американцев, по одному канадцу, англичанину, испанцу, итальянцу, украинцу и южноафриканцу. Решил восполнить пробел и год назад во время соревнований А1 Swim на Копанском озере первым в России проплыл «баттом» пять с половиной километров (вместо изначально запланированных пяти – сделал небольшой крюк). Потом долго искал заново смысл жизни, то есть плавания, и решил, что «знаменитые» озера Ленобласти – это, конечно, круто, но хотелось бы оставить в ногах что-нибудь поименитей – и присоединился к внушительной банде моих учеников, которые собрались переплыть Босфор.
Босфор
Первый челлендж ждал меня уже на этапе регистрации. Все триста российских слотов улетели за сорок минут. Я опоздал буквально на треть часа. Однако, как пел Д'Артяньян, «И, слава Богу, есть друзья, и у друзей есть шпаги»… а также мозги и интернет под рукой. Друзья зарегистрировали меня от Белоруссии, и я, воодушевленный «новым гражданством», начал подготовку. Но, признаюсь, плавал мало – не было времени и даже порой сил. За полгода наплавал всего 310 километров, но компенсировал это упором на баттерфляй – «дельфином» вышло около 80 километров.
За день до старта я еще переживал за дистанцию, то с утра в моей голове была ясность и непреодолимое желание плыть. Начал заплыв я полегче, чтоб разогреться и не сильно напрягать травмированную ранее руку. Плылось отлично, виды открывались шикарные, хотелось остановиться и подольше рассмотреть дворец Топкапы, оглянуться на мост Мехмеда Фатиха, но переходить на другие стили, даже на один гребок, нельзя, поэтому приходилось грести дальше. По ходу дистанции обогнал несколько групп пловцов – было бы интересно посмотреть на их лица и узнать, что они обо мне думали. Ничего хорошего, наверно. (Смеется.) Остальные меня обгоняли поодаль, сторонясь безумца. Хоть изначально был намерен плыть всю дистанцию на расслабоне, оберегая руку, в какой-то момент появилось желание вложиться в гребок, и я даже ощутил «фазу полета», которая присуща баттерфляю в бассейне. Когда добрался до финиша, эмоции переполняли! Хотелось кричать, прыгать, но, к сожалению, было не с кем – никого из «своих» рядом не оказалось.
Мое время — 1 час 11 минут. Формально дистанция 6,5 километров, но с учетом попутных течений получается 3,5 – 3,7 километра. У меня стояла цель доплыть в принципе, время было не так важно. В итоге пришел 400-ым из 1 570 мужчин и 600 женщин и попал в первые 25%. В своей возрастной группе стал примерно сотым из 300-400 пловцов. Кстати, мне как тренеру безумно приятно отметить, что трое моих учеников оставили меня позади! Год назад я о таком и подумать не мог.
Работа
В школе I Love Swimming с момента ее создания в 2014 году я учу плавать взрослых, и последние два года тренирую спортсменов в межвузовском студенческом городке. В этом году наша команда взяла пять медалей на чемпионате вузов Санкт-Петербурга. Такой результат с нуля за два года – это очень здорово.
Также в ноябре будет десять лет, как я работаю в эфире на радио. На втором-третьем курсе каждое утро слушал Бачинского и Стиллавина, они были моими кумирами, я даже как-то писал им, и Бачинский мне ответил. Мне нравилась эта магия, и, получив диплом экономиста-кибернетика, я устроился диджеем на радио «Зенит», сейчас веду шоу «Держи пять» на радио «Метро».
Баскетбол
Раньше я еще играл в баскетбол на уровне кандидата в мастера спорта, но формально у меня первый разряд. Когда учился в школе, был основным разыгрывающим сборной Сланцев, выходил на площадку в стартовой пятерке. Наша команда не раз выигрывала чемпионат области и ездила на Первенство России, за это давали первый взрослый разряд. После школы пришлось выбирать между баскетболом и плаванием – это в маленьком городке можно везде успеть, потому что все рядом, а в Питере уже такой возможности не было. Плавание у меня стояло в приоритете, и с баскетболом было покончено – но, как оказалось, ненадолго. Когда в двадцать два года ушел из плавания, вернулся в баскетбол – играл за взрослую сборную Сланцев и в ее составе выигрывал чемпионат Ленобласти. В общем, баскетбол в целом и мои коллеги по баскетбольной команде – тоже очень важная часть моей жизни.
Текст: Виктория Пятыгина
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (1)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.