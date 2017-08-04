Знакомьтесь, Данил Антоненков — первый пловец из России, переплывший Босфор баттерфляем

Masters

Категория Masters – это, другими словами, ветеранское плавание для тех, кто уже завершил – а может, никогда и не начинал – профессиональную спортивную карьеру. С одной стороны, в нем очень много бывших спортзвезд, вплоть до олимпийских чемпионов. Например, на петербургских соревнованиях выступали Евгений Лагунов, серебряный призер Олимпиады в Пекине, и мой коллега по федерации «Невские звезды» Владимир Предкин, серебряный призер Атланты. С другой стороны – есть те, кто никогда профессионально плаванием не занимался, но смог достичь неплохих результатов. К соревнованиям допускается любой участник старше 25 лет, не зависимо от ранга и уровня подготовки, но чтобы показывать приличные результаты на соревнованиях, нужно плавать на уровне действующего мастера спорта – это довольно серьезная планка. Возраст сверху никак не ограничен, есть даже пловцы старше 90 лет, но участников делят на категории по пять лет, чтобы они соревновались с ровесниками.

Баттерфляй

Баттерфляем мало кто плавает на длинные дистанции, в России я таких людей вообще не знаю. Самая длинная олимпийская дистанция баттерфляем в бассейне — 200 метров. Больше нет. А я люблю этот стиль с детства. Как-то в 8-м классе проплыл четыре километра «баттом» в бассейне – услышал, что в свое время мой тренер плавал три, и решил побить его рекорд. Но открытая вода и бассейн – совершенно разные вещи. На открытой воде нет бортиков, от которых можно оттолкнуться и немного отдохнуть. Строго говоря, профессионалам даже не рекомендуется плавать на длинные дистанции баттерфляем.

Мне было важно себя замотивировать. Я готовлю своих учеников к Босфору и Марселю («Межконтинентальный заплыв через Босфор» и «Побег из замка Иф» – самые популярные международные любительские заплывы на открытой воде. – Прим. ред.), но мне в заплывах кролем участвовать неинтересно – я знаю, что с легкостью это сделаю. А вот смогу ли я проплыть ту же дистанцию баттерфляем? Уже не уверен. Это действительно тяжело, может и не получиться. Поискал в интернете и выяснил, что в России раньше никто не плавал в открытой воде на дальние расстояния баттерфляем, а в мире такие случаи были. Я нашел девять человек: трех американцев, по одному канадцу, англичанину, испанцу, итальянцу, украинцу и южноафриканцу. Решил восполнить пробел и год назад во время соревнований А1 Swim на Копанском озере первым в России проплыл «баттом» пять с половиной километров (вместо изначально запланированных пяти – сделал небольшой крюк). Потом долго искал заново смысл жизни, то есть плавания, и решил, что «знаменитые» озера Ленобласти – это, конечно, круто, но хотелось бы оставить в ногах что-нибудь поименитей – и присоединился к внушительной банде моих учеников, которые собрались переплыть Босфор.

Босфор

Первый челлендж ждал меня уже на этапе регистрации. Все триста российских слотов улетели за сорок минут. Я опоздал буквально на треть часа. Однако, как пел Д'Артяньян, «И, слава Богу, есть друзья, и у друзей есть шпаги»… а также мозги и интернет под рукой. Друзья зарегистрировали меня от Белоруссии, и я, воодушевленный «новым гражданством», начал подготовку. Но, признаюсь, плавал мало – не было времени и даже порой сил. За полгода наплавал всего 310 километров, но компенсировал это упором на баттерфляй – «дельфином» вышло около 80 километров.