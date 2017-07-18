В России появилась вторая «Зенит-Арена» за 41 тысячу рублей

В крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) «Пономарево» села Красное Ставропольского края построили стадион из соломы и сена за 41 тысячу рублей. Об этом рассказало издание Sports.ru. Стадион назвали «Зенит-Арена» — соответствующую табличку с названием повесили над входом. Помимо названия на табличке указана сумма, потраченная на строительство (41 тысяча рублей) и срок проведенных работ (пять дней). Авторы «стадиона» не преминули написать, что в ходе строительства  «не украдено и не «распилено» ни одного рубля».

«Мы построили стадион в виде арены, сделали зрительские сиденья по кругу — все из соломы. Название — просто в качестве стеба, просто так написали «Зенит-Арена», чтобы посмеяться. Так мы дополнительно смогли привлечь внимание к своему продукту», — сообщил журналистам директор КФХ «Пономарево» Роман Пономарев.

Он добавил, что планируется настоящая церемония открытия соломенного объекта, после которой на второй «Зенит-Арене» пройдет Кубок мира по соломенному футболу — с судьями, командами и призами. 

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