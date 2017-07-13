Александр Кержаков уходит из спорта

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков завершил выступления в качестве игрока, заявил спортивный директор футбольного клуба Константин Сарсания. Ранее "Зенит" объявил о том, что Кержаков назначен в качестве координатора команд академии клуба. "Совмещать игровую карьеру с деятельностью координатора невозможно: одно исключает другое. Так что да, завершил", — сказал Сарсания Интерфаксу.

По его словам, практически такую же должность занимает бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов. "Они вдвоем будут помогать мне по разным вопросам. У Кержакова обязательно будет взаимодействие с тренерами", — отметил Сарсания.

В свою очередь, президент "Зенита" Сергей Фурсенко подтвердил, что рекордсмен сборной России по количеству голов Кержаков уходит из спорта. "Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы",— приводит "Р-Спорт" его слова.

На вопрос, как именно будут организованы проводы Кержакова, президент "Зенита" ответил: "Мы с ним пока об этом не разговаривали, но над этим работаем". По словам Фурсенко, у "Зенита" есть замысел организовать прощальный матч не только для Кержакова, но и для других ветеранов клуба. "У нас очень плотный календарь, поэтому нужно понять, когда это можно сделать", — сказал руководитель клуба (цитата по ТАСС).

Спортивная карьера Александра Кержакова началась в 2001 году в "Зените". Затем, в 2006 году, футболист перешел в "Севилью". За испанский клуб игрок выступал в течение 2 лет, после чего вошел в состав московского "Динамо". В 2010 году Александр Кержаков вернулся в "Зенит". С 2002 года футболист входил в состав сборной России.

Кержаков является воспитанником ленинградского футбола, основную часть своей карьеры провел в петербургском "Зените". В составе "Зенита" Александр Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Кержаков — трехкратный чемпион России (2010, 2011/12, 2014/15), обладатель Кубка страны, двукратный победитель Суперкубка России, а также обладатель Кубка УЕФА в составе "Севильи". В сезоне-2016/17 Кержаков сыграл в 18 матчах и забил два мяча.