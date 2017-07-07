Эрмитажного кота-предсказателя «повысили» до работы в ЧМ-2018

Эрмитаж отказался отдать футбольного предсказателя, кота Ахилла, новому хозяину. Он будет предсказывать итоги матчей ЧМ-2018.

Петербургский Эрмитаж отказался отдать футбольного предсказателя, кота Ахилла, новому хозяину. В Эрмитаже заявили, что кот будет предсказывать итоги матчей ЧМ-2018, пишет газета «Известия».

По словам главы комитета по туризму Смольного Андрея Мушкарева, кот действительно оказался прорицателем, поскольку угадал почти все матчи. «За год мы подготовимся еще лучше, организуем его продвижение в социальных сетях», — сказал Мушкарев.

Он также добавил, что Ахилл стал очень популярен в СМИ, причем в иностранной прессе, особенно в латиноамериканской.

Ахилл во время Кубка конфедераций правильно предсказал результаты всех четырех матчей, проходивших в Петербурге.

По материалам «ДП». 

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