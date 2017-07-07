До 30 июля в ТРЦ «Охта Молл» можно будет освоить воздушные полеты и гимнастические трюки на цирковой трапеции высотой 10 метров и длиной 30 метров.
В Петербурге открывается цирковая школа «Трапеция Yota»
В школе «Трапеция Yota» установлена конструкция, аналогичная той, которую зрители видят в цирке, когда под куполом летают воздушные гимнасты. Чтобы совершить полет, нужно подняться вверх по отвесной лестнице на платформу, находящуюся на уровне семи метров над землей, взять в руки трапецию и шагнуть вниз. Во время полета в воздухе нужно выполнять пируэты, стойки и сальто в зависимости от уровня подготовки. Продвинутые гимнасты допускаются до так называемого catch – элемента, во время которого в воздухе нужно поймать за руки второго участника и перелететь на соседнюю трапецию.
С самого начала гимнасты находятся в страховке в виде специального пояса, а приземляются они на специальную сетку, поэтому прыжок могут выполнять даже дети от четырех лет. Каждая тренировка начинается с десятиминутной разминки. Для тех, кто пришел первый раз, проводится инструктаж на статичной трапеции. За время занятия можно совершить не менее трех прыжков. В последние 30 минут тренировки начнется сессия catch, во время которой студенты, которые смогли выучить тот или иной элемент, будут ловить в воздухе второго воздушного гимнаста.
В цирковой школе можно купить абонементы для занятий в мини-группах от 2 000 рублей или на полеты в свободные часы от 1 500 рублей.
Запись по тел.: (999) 974-2725, (999) 847-9657
ТРЦ «Охта Молл», Якорная ул., 5, лит. А, открытая парковка, trpz.yota.ru, vk.com/trpz, @trapeze_russia
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