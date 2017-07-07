В Петербурге открывается цирковая школа «Трапеция Yota»

С самого начала гимнасты находятся в страховке в виде специального пояса, а приземляются они на специальную сетку, поэтому прыжок могут выполнять даже дети от четырех лет. Каждая тренировка начинается с десятиминутной разминки. Для тех, кто пришел первый раз, проводится инструктаж на статичной трапеции. За время занятия можно совершить не менее трех прыжков. В последние 30 минут тренировки начнется сессия catch, во время которой студенты, которые смогли выучить тот или иной элемент, будут ловить в воздухе второго воздушного гимнаста.