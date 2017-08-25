Как фехтовальщица Екатерина Дьяченко стала олимпийской чемпионкой и мамой

Сколько лет вы отдали фехтованию?

Двадцать три года — я занимаюсь с семи лет. Но если откровенно, то двадцать два. После Олимпиады я практически не тренируюсь — недавно я стала мамой, и можно сказать, что сейчас нахожусь в декретном отпуске.

Я вас поздравляю с рождением дочери. А что сделало вас более счастливой — олимпийская медаль или материнство?

Сейчас для меня жизнь поделилась на до и после, и это как раз можно сравнить с медалью — это две разные ее стороны, только обе хорошие. Мы сейчас наслаждаемся обществом друг друга, в кругу семьи, надеюсь, что это чувство гармонии и полного восхищения пришедшего материнства останется с нами как можно дольше. А еще после родов я считаю каждую маму героем, вот честно бы всем по олимпийской медали раздала, а уж у кого несколько детей — то за каждого.

Нелегко приходится?

Я привыкла к трудностям. Но на самом деле очень интересно: каждый день у нас квест: почему плачет или радуется, почему спит или бодрствует, почему ест или протестует.

Что этот спорт дал вам в жизни?

Все, что я имею в материальном плане, — это исключительно заслуга фехтования. Я начала зарабатывать деньги с шестнадцати лет и очень гордилась, что могла в чем-то помочь родителям. А в плане характера фехтование научило меня не сдаваться. Золотая медаль ведь далась очень непросто, я долго шла к ней. Сначала Пекин-2008, потом Лондон-2012, после которого я хотела заканчивать карьеру, но семья уговорила остаться. Спорт вообще очень дисциплинирует: если у тебя что-то не получилось сегодня, то завтра, если ты будешь работать, обязательно получится.