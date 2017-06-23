В Петербурге планируют провести финал Лиги чемпионов

Смольный рассматривает возможность подачи заявки на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в пятницу, 23 июня, со ссылкой на главу спорткомитета Петербурга Павла Белова, матч может пройти на «Санкт-Петербург Арене».

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», – подчеркнул Белов.

Напомним, «Санкт-Петербург Арена» – центральный стадион Кубка конфедераций - 2017, на котором состоялось открытие турнира и первый матч Россия - Новая Зеландия.

По материалам «Фонтанки».