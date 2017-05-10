В центре Петербурга пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег»

21 мая в историческом центре Петербурга пройдет один из этапов первого всероссийского полумарафона «ЗаБег».

Спортивные состязания стартуют одновременно в 10 городах России. В Главном беговом событии года примут участие тысячи людей со всей страны.

Полумарафон поддержат известные люди: телеведущая Тина Канделаки, рэпер Баста, боксер Константин Цзю и телеведущий Владимир Соловьев. В Петербурге флагманами забега станут Вячеслав Малафеев, Наталья Антюх, Игорь Гуляев и Василий Смольный.

21 мая в 10 утра с Дворцовой площади стартуют первые участники. Им предстоит пробежать по знаменитым набережным: Английской и лейтенанта Шмидта, мимо Петропавловской крепости иСоборной мечети и снова вернуться на Дворцовую площадь.