«Зенит» отказался играть на «Зенит-арене»

Футбольный клуб «Зенит» отказался проводить последний домашний матч чемпионата России на «Зенит-арене» из-за неудовлетворительного состояния газона и сыграет против «Краснодара» на стадионе «Петровский».

Петербургская команда-бренд успела провести два матча на новой арене, однако каждый раз тренеры и игроки «Зенита» жаловались на качество поля. Руководство клуба в итоге приняло решение перенести игру с «Краснодаром», запланированную на 17 мая, на старый и привычный стадион «Петровский».

Эпопея со строительством нового стадиона, который должен носит имя главой петербургской команды, излагалась на нашем сайте неоднократно. Вот, например, - анонимные откровения сотрудника компании-генподрядчика.