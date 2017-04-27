На Петербург надвигаются снегопад и штормовой ветер

В Петербурге вечером 27 апреля на смену ясной погоде и солнцу придет сильный ветер, дождь и мокрый снег, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозам синоптиков, ночью и в конце дня ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, ночью и утром в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем – до 9 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Как отмечал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, высотный циклон, который создает условия для снега, постепенно заполняется и медленно отходит от нашей территории. "Такое продолжительное похолодание, охватившее всю Европу, – случай редкий. По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее. В ближайшие 2 дня дожди, еще и снежинки могут быть, потом прекращение осадков", – написал он в начале недели.

По материалам «Делового Петербурга»