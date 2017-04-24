Фоторепортаж: первый матч на новом стадионе «Санкт-Петербург»

На новом стадионе «Санкт-Петербург» в минувшую субботу, 22 апреля, прошел первый матч «Зенита». Но, видимо, результат игры в этот раз стал не самым обсуждаемым событием — все внимание болельщиков было приковано к новому стадиону.

Отметим, что фанаты к комплексу «Санкт-Петербург» начали съезжаться еще задолго до матча. У главного входа на арену их ждал оранжевый болид команды «Газпром Нефть» G-Drice Racing - участник международных соревнований на выносливость, в том числе легендарных гонок «24 часа Ле-Мана». Тут же можно было сфотографироваться для конкурса «Хочу в Ле-Ман», главный приз которого — поездка во Францию.

В итоге со счетом 2:0 команда «Зенита» победила сборную «Урала» — наш фотограф Станислав Райков запечатлел процесс.