

В связи с этим или нет, но у футболистов регулярно возникают проблемы с полем: там образуются небольшие углубления, которые футболистам приходится самостоятельно закапывать. Как передает корреспондент «Фонтанки.ру», в районе одного из угловых флажков поле вообще практически лысое.

Также у зрителей возникло подозрение, что газон перед матчем подвергся искусственной окраске: в некоторых местах на белую разметку поля попала зеленая краска.