Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург»: текущая крыша и искусственный газон
На новом стадионе «Санкт-Петербург» прошел первый матч «Зенита». Как отмечают болельщики в социальных сетях, у стадиона протекает раздвижная крыша. Пользователи пишут, что снег на крыше тает и падает большими каплями прямо на поле.
В связи с этим или нет, но у футболистов регулярно возникают проблемы с полем: там образуются небольшие углубления, которые футболистам приходится самостоятельно закапывать. Как передает корреспондент «Фонтанки.ру», в районе одного из угловых флажков поле вообще практически лысое.
Также у зрителей возникло подозрение, что газон перед матчем подвергся искусственной окраске: в некоторых местах на белую разметку поля попала зеленая краска.
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Позже вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в комментарии «Фонтанки» назвал причину протечки: светоотражающая пленка одной из карт площадью 120 кв. м имеет заводской брак, на время игры ее пришлось заменить на полиэтилен. «Это мелкий дефект коммуникаций, устраняется легко», – сказал вице-губернатор про протечку внутри помещений стадиона.
Отметим, что 8 апреля прошел последний матч на стадионе «Петровский» в сезоне-2016/17, оставшиеся игры планируют проводить на новом стадионе «Санкт-Петербург».
Добавим также, что по сообщениям Смольного, полная стоимость нового стадиона составила 41, 712 млрд. рублей. Мы делали подробную инфографику, что можно было сделать на эти деньги.
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