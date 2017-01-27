Михаил Боярский назначен послом ЧМ-2018 от Петербурга

Актер и один из самых преданных фанатов «Зенита» Михаил Боярский назначен послом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 от Петербурга. Также в команде наших послов: оперный певец Василий Герелло и спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Кроме того, послами в России уже являются вратарь национальной сборной Игорь Акинфеев, ее экс-капитан Алексей Смертин, пианист-виртуоз Денис Мацуев, пятикратный чемпион России Сергей Семак, актер Сергей Светлаков, хоккеист Александр Овечкин и другие.

Добавим, что чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля пройдут в Петербурге на строящемся стадионе «Зенита» и еще в десяти российских городах.

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