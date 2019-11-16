Во Всеволожском районе Ленинградской области 16 ноября частный самолет совершил аварийную посадку рядом с жилыми домами. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в экстренных службах.
Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Очевидцы со слов пилота рассказали, что у самолета NG-4 отказал двигатель. Пилот Сергей Лопатин хотел избежать падения на жилые дома и приземлиться на грунтовую дорогу, но по инерции самолет выкатился за пределы грунтовки и врезался в забор. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Как отмечается в издании, самолет выполнял учебный полет с аэродрома Манушкино, в 10 километрах от места жёсткой посадки.
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