Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти

Очевидцы со слов пилота рассказали, что у самолета NG-4 отказал двигатель. Пилот Сергей Лопатин хотел избежать падения на жилые дома и приземлиться на грунтовую дорогу, но по инерции самолет выкатился за пределы грунтовки и врезался в забор. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.