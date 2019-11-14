Социологические исследования и опросы часто не в состоянии ответить правдиво важные вопросы. Поэтому Cет Cтивенс-Давидовиц, специалист Google по Data Science, изучил данные, которые не могут врать – Big Data. На их основании он написал книгу «Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас все», которая вышла в издательстве «Эксмо». «Собака.ru» публикует отрывок из нее – о том, сколько на самом деле в мире гомосексуалов.
Как количество геев связано с толерантностью общества? Объясняем с помощью Big Data
Сколько геев среди американских мужчин? Это легендарный вопрос из исследований сексуальности. Тем не менее он остается одним из самых сложных для социологов, на него ищут ответ очень долго. Психологи уже давно не верят известной оценке Альфреда Кинси, опирающейся на опросы выборки заключенных и проституток, согласно которой 10% американских мужчин являются гомосексуалистами. Сейчас данные репрезентативных опросов сообщают о 2–3%. Однако сексуальные предпочтения прочно входят в число тех вопросов, отвечая на которые люди склонны лгать. Думаю, что могу использовать большие данные для самого лучшего ответа на этот вопрос изо всех когда-либо полученных.
Есть ли способ использовать поисковые запросы в области порно для того, чтобы проверить, сколько геев на самом деле имеется в каждом штате? Действительно есть. По моим оценкам, по всей стране — используя данные поисковых запросов Google и Google AdWords — гей-порно составляет около 5% от поисковых запросов порно, сделанных мужчинами.
А как это число варьируется в разных частях страны? В целом в толерантных штатах выполняется больше поисков гей-порно, чем в нетолерантных. Это имеет смысл, учитывая, что некоторые геи переехали из нетолерантных мест в более терпимые. Но отличия не столь велики, как у данных, полученных на базе опросов или Facebook. По моим оценкам, в Миссисипи 4,8% порнографических поисковых запросов связаны с гей-порно — это гораздо больше цифр, выявленных в исследованиях или в Facebook, и достаточно близко к 5,2% аналогичных запросов, сделанных в Род-Айленде.
Так сколько же американских мужчин являются гомосексуалистами? Цифра, полученная на базе поисковых запросов о мужской порнографии — примерно 5%, — кажется в достаточной степени истинной оценкой величины гей-сообщества в США. Есть еще один, менее очевидный, способ получить это число. Он требует некоторых научных данных. Мы могли бы использовать взаимосвязь между толерантностью и величиной открытого гей-населения.
Мои предварительные исследования показывают: в рассматриваемом штате каждые 20 процентных пунктов поддержки гей-браков означают увеличение в этом штате количества мужчин, открыто идентифицирующих себя в качестве геев на Facebook, почти в полтора раза. Исходя из этого, мы можем оценить, сколько мужчин, родившихся в гипотетически полностью толерантном штате (где 100% жителей поддерживает однополые браки), стали бы открытыми геями. По моим оценкам, это около 5% — что соответствует данным, полученным по базе поисковых порно-запросов. Ближайший пример мы могли бы найти в полностью толерантной среде школы для мальчиков в районе Калифорнийского залива. Около 4% из них — открытые геи на Facebook. Что, похоже, полностью соответствует моим подсчетам.
5% геев среди американских мужчин — это, конечно, оценочная величина. Некоторые люди бисексуальны, другие — особенно молодежь — не определились в своей ориентации. Очевидно, вы не сможете определить это настолько же точно, насколько возможно подсчитать число голосующих или посещающих кинотеатры. Но одно из следствий моей оценки совершенно очевидно: очень многие в США — особенно в нетолерантных штатах — до сих пор скрывают свои сексуальные предпочтения. Они не раскрывают их в Facebook. И не признаются в них во время опросов. И во многих случаях даже могут быть женаты на женщинах.
Получается, жены достаточно часто справедливо подозревают своих мужей в том, что они геи. Эти мысли проявляются в удивительно частом автозавершении: «Мой муж… гей». Слово «гей» — на 10% более вероятное завершение поискового запроса, начинающегося словами «Мой муж…», чем слово, занимающее второе место — «обманщик». Кроме того, оно встречается в восемь раз чаще, чем «алкоголик», и в 10 раз чаще, чем «страдает депрессией». Возможно, очень показательно, что запросы, связанные с сексуальностью мужа, гораздо более распространены в наименее толерантных регионах. Штаты с самым высоким процентом женщин, задающих подобные вопросы — Южная Каролина и Луизиана. На самом деле в 21 из 25 штатов, где этот вопрос задается наиболее часто, поддержка однополых браков ниже, чем в среднем по стране.
Google и порносайты — не единственные полезные ресурсы информации, когда речь идет о мужской сексуальности. У больших данных существует еще больше доказательств того, что многие живут, скрываясь. Я проанализировал объявления на Сraigslist в интернете — мужчины ищут «отношения на одну ночь» с мужчинами. В менее толерантных к геям штатах процент таких объявлений, как правило, выше. Наименее терпимыми являются Кентукки, Луизиана и Алабама.
Но вернемся к поиску данных в Google. Один из самых распространенных поисковых запросов, появляющихся непосредственно перед или после «гей-порно» — «тест на гомосексуальность». (Эти тесты осмеливаются определять, является ли мужчина гомосексуалистом или нет.) В наименее толерантных штатах поиск «гей-теста» примерно в два раза выше, чем в среднем по стране. Что же означает такое метание между «гей-порно» и «гей-тестом»? Предположительно это свидетельствует о довольно сильном — если даже не мучительном — смущении. Разумно предположить желание некоторых мужчин убедиться в том, что их интерес к гей-порно совсем не означает склонности к гомосексуализму.
Данные поиска в Google не позволяют нам увидеть статистику конкретного человека в течение некоторого времени. Однако в 2006 году AOL передала ученым выборку запросов своих пользователей. Вот, например, некоторые данные одного анонимного пользователя в течение шести дней.
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Из этого, безусловно, видно: указанный мужчина чувствует себя некомфортно со своей сексуальностью. Данные Google говорят нам, что подобных мужчин немало, и большинство из них, по правде говоря, живут в штатах, менее терпимых к однополым отношениям.
Чтобы поближе взглянуть на людей, стоящих за этими цифрами, я попросил врача-психиатра, практикующего в штате Миссисипи и специализирующегося на оказании помощи скрытым геям, узнать, не согласится ли кто-либо из его пациентов поговорить со мной. Один человек выразил готовность. Он сказал мне, что является профессором в отставке, ему около шестидесяти и он женат на одной женщине более 40 лет.
Около 10 лет назад, когда его захлестнул очень сильный стресс, он обратился к психологу и наконец узнал о своей сексуальной ориентации. Он сказал, что всегда знал о своем влечении к мужчинам, но думал, что это общее свойство всех людей, о котором не принято говорить. Вскоре после начала терапии у него произошла первая и единственная гомосексуальная связь с одним из его студентов, которому было около 30 лет. Этот опыт он описывает как «потрясающий».
У них с женой нет сексуальных отношений. Он говорит, что чувствовал бы себя виноватым, если бы развелся или начал открыто встречаться с мужчиной. При этом сожалеет практически обо всех важнейших решениях в своей жизни. Профессора в отставке и его жену ждет очередная ночь без любви и без секса. Несмотря на огромный прогресс, сохранение нетерпимости к геям приводит к тому, что миллионам других американцев приходится жить так же.
Вас, возможно, не шокирует тот факт, что 5% мужчин являются геями, а другие просто скрывают свою ориентацию. Но были времена, когда большинство людей были бы огорошены, узнав об этом. Да и сейчас еще встречаются места, где большинство людей подобная информация ошеломляет.
«В Иране нет гомосексуалов, в отличие от вашей страны, — настаивал в 2007 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. — В Иране нет ничего подобного». Мэр Сочи Анатолий Пахомов, незадолго до того, как в его городе состоялись зимние Олимпийские игры 2014 года, сообщил: «У нас в городе нет геев». Но интернет-поведение показывает значительный интерес к гей-порно как в Сочи, так и в Иране.
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