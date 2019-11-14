Как количество геев связано с толерантностью общества? Объясняем с помощью Big Data

Сколько геев среди американских мужчин? Это легендарный вопрос из исследований сексуальности. Тем не менее он остается одним из самых сложных для социологов, на него ищут ответ очень долго. Психологи уже давно не верят известной оценке Альфреда Кинси, опирающейся на опросы выборки заключенных и проституток, согласно которой 10% американских мужчин являются гомосексуалистами. Сейчас данные репрезентативных опросов сообщают о 2–3%. Однако сексуальные предпочтения прочно входят в число тех вопросов, отвечая на которые люди склонны лгать. Думаю, что могу использовать большие данные для самого лучшего ответа на этот вопрос изо всех когда-либо полученных.

Есть ли способ использовать поисковые запросы в области порно для того, чтобы проверить, сколько геев на самом деле имеется в каждом штате? Действительно есть. По моим оценкам, по всей стране — используя данные поисковых запросов Google и Google AdWords — гей-порно составляет около 5% от поисковых запросов порно, сделанных мужчинами.

А как это число варьируется в разных частях страны? В целом в толерантных штатах выполняется больше поисков гей-порно, чем в нетолерантных. Это имеет смысл, учитывая, что некоторые геи переехали из нетолерантных мест в более терпимые. Но отличия не столь велики, как у данных, полученных на базе опросов или Facebook. По моим оценкам, в Миссисипи 4,8% порнографических поисковых запросов связаны с гей-порно — это гораздо больше цифр, выявленных в исследованиях или в Facebook, и достаточно близко к 5,2% аналогичных запросов, сделанных в Род-Айленде.

Так сколько же американских мужчин являются гомосексуалистами? Цифра, полученная на базе поисковых запросов о мужской порнографии — примерно 5%, — кажется в достаточной степени истинной оценкой величины гей-сообщества в США. Есть еще один, менее очевидный, способ получить это число. Он требует некоторых научных данных. Мы могли бы использовать взаимосвязь между толерантностью и величиной открытого гей-населения.

Мои предварительные исследования показывают: в рассматриваемом штате каждые 20 процентных пунктов поддержки гей-браков означают увеличение в этом штате количества мужчин, открыто идентифицирующих себя в качестве геев на Facebook, почти в полтора раза. Исходя из этого, мы можем оценить, сколько мужчин, родившихся в гипотетически полностью толерантном штате (где 100% жителей поддерживает однополые браки), стали бы открытыми геями. По моим оценкам, это около 5% — что соответствует данным, полученным по базе поисковых порно-запросов. Ближайший пример мы могли бы найти в полностью толерантной среде школы для мальчиков в районе Калифорнийского залива. Около 4% из них — открытые геи на Facebook. Что, похоже, полностью соответствует моим подсчетам.