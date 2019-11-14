В СПбГУ создадут центр изучения проблем домашнего насилия

Ежегодно жертвами домашнего насилия в России становятся тысячи людей — нередко подобные проявления заканчиваются убийствами. Проблему, являющуюся в настоящее время одной из самых острых, будут исследовать специалисты различных областей — от психологов и юристов до журналистов и социологов. Как отмечает Щепельков, проблема противодействия семейному насилию требует не только системного мониторинга, но и междисциплинарного исследования.

«Трагическая гибель Анастасии Ещенко вызвала шок среди универсантов. В последние дни эта тема широко обсуждается в средствах массовой информации, дается много комментариев на новостных лентах. Возмущение вызывает тот факт, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей. Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия», — рассказал глава центра.

Напомним, ранее в России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием. Студенты Санкт-Петербургского Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение» — о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием. Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Большая семья» — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. Подобную акцию провел и художник Отто Макс, развесив в метро поручни из женских волос.

Кроме того, петербургские психологи и участники движения «Психология за Права Человека» Ольга Размахова и Анна Край готовятся выпустить книгу для людей, которые столкнулись с домашним насилием.