«Никаких запретов на использование нет»: в Минкомсвязи разрешили россиянам общаться в Telegram

«Никаких запретов на использование Telegram нет. Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться. Его продолжают использовать в своей работе многие госструктуры, потому что иначе они потеряют контакт со значительной частью аудитории. Пользователям Telegram ничего не грозит», — сказал ТАСС Волин

Напомним, 6 апреля 2018 года Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram. 20 марта Роскомнадзор предупредил мессенджер «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не собирается выдавать ФСБ ключи шифрования мессенджера. 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Павла Дурова на территории России. Спустя три дня провайдеры начали блокировать доступ к Telegram.

21 января 2019 года пользователи Telegram вновь начали жаловаться на массовые сбои в работе мессенджера. Проблемы были и с доступом в мобильном приложении, и с работой веб-версии — оказалось, что Роскомнадзор возобновил свои попытки остановить работу Telegram в России. 16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров признал, что система блокировки через IP адреса не влияет на Telegram. Ранее он также заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram.