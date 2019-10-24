Иван Дорн и JBL проведут вместе экосубботник

Если в эти выходные будете в Москве и захотите с пользой провести время, присоединяйтесь к экологическому субботнику. В рамках субботника бренд JBL вместе с Иваном Дорном и компанией «Эколайн» будут проводить сбор и правильную утилизацию мусора. Весь мусор будет сортироваться и делиться на две части — перерабатываемые и неперерабатываемые отходы. Все собранное сразу увезут и дополнительно отсортируют, распределят по фракциям, чтобы отправить вторичное сырье на дальнейшую переработку. Для каждого вида фракций существует соответствующая технология переработки. Также во время субботника пройдет небольшая лекция о том, как разобраться в сортировке мусора. Так что в этот день вы не только поможете одному лесу, но и разберетесь, как помогать планете каждый день.

Организаторы обещают не только серьезную часть, но и танцы. А также просят взять с собой перчатки и надеть удобную одежду по погоде и, конечно, отказаться от пластиковых бутылок и одноразовых стаканов.

Поддержит инициативу и команда Музея современного искусства «Гараж», вместе с которым Иван Дорн этим летом выпустил экоманифест к масштабной выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100». Выставка продлится до декабря, так что на нее тоже можно успеть заглянуть. А самые активные участники субботника получат возможность попасть на выставку бесплатно.