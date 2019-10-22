Правила обязательной регистрации беспилотников вступили в силу 27 сентября. Согласно им, купленные или ввезенные на территорию России дроны должны быть зарегистрированы в течение 10 дней после приобретения, а уже имеющиеся у россиян до принятия правил — в течение 30 суток. К настоящему времени, по данным Росавиации, было получено 3197 заявок на регистрацию — из них 1562 были приняты и только 31 отклонена по причине несоответствия заявлений установленным требованиям.

Для того, чтобы поставить дрон весом от 250 грамм до 30 килограмм на учет, необходимо указать в заявлении на регистрацию его наименование, страну-производителя, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальную взлетную массу, тип и количество двигателей. В случае, если беспилотник не будет зарегистрирован и поднимется в воздух после 27 октября 2019 года, его владельцу грозит штраф за нарушение порядка использования воздушного пространства. Как пишет РБК, для физических лиц сумма штрафа составит до 50 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.