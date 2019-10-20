Пенсионный фонд России рассказал об условии досрочного выхода на пенсию

В ПФР напомнили о том, что в этом и следующем году женщины выходят на пенсию в 55,5 лет, а мужчины – в 60,5 лет. С 2021 года пенсионный возраст повысится на один год: женщины будут выходить на пенсию в 56,5, а мужчины, соответственно, в 61,5. В 2028 году пенсионный возраст вновь изменится: для женщин он будет установлен в 60 лет, для мужчин – в 65. Однако у россиян будет возможность уйти на пенсию на два года раньше – при условии, если человек не может найти работу. В ПФР отметили, что на 1 июля 2019 года в России по этой причине вышли досрочно на пенсию 23,5 тысячи человек.