Россияне могут выйти на пенсию раньше положенного срока – в том случае, если у них возникли проблемы с трудоустройством. Такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста, при этом учитывается переходный период. Об этом «Российской газете» рассказали в Пенсионном фонде России.
Пенсионный фонд России рассказал об условии досрочного выхода на пенсию
В ПФР напомнили о том, что в этом и следующем году женщины выходят на пенсию в 55,5 лет, а мужчины – в 60,5 лет. С 2021 года пенсионный возраст повысится на один год: женщины будут выходить на пенсию в 56,5, а мужчины, соответственно, в 61,5. В 2028 году пенсионный возраст вновь изменится: для женщин он будет установлен в 60 лет, для мужчин – в 65. Однако у россиян будет возможность уйти на пенсию на два года раньше – при условии, если человек не может найти работу. В ПФР отметили, что на 1 июля 2019 года в России по этой причине вышли досрочно на пенсию 23,5 тысячи человек.
Для того, чтобы подтвердить невозможность трудоустройства, необходимо обратиться в центр занятости. В 2020 году в бюджете на досрочные пенсионные выплаты заложено 4,4 млрд рублей. В 2021 году же планируется потратить 5,6, в 2022 году – 6,4 млрд рублей.
Напомним, в Пенсионном фонде России рассказали о причинах, из-за которых пенсионные выплаты могут уменьшиться. В их числе – переезд в другой город, неоплаченная квартплата или штраф, а также излишне выплаченная сумма. Ранее Минтруд назвал количество работающих пенсионеров в России. Оказалось, что за прошедшие пять лет доля россиян старше трудоспособного возраста в численности занятых увеличилась с 8,5 до 9,6%. Кроме того, Министерство Труда утвердило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 12 130 рублям, для пенсионеров — 9236 рублям, а для детей — 11 004 рублям.
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