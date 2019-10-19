В социальной сети Facebook появилось сообщество «От Стрелки до Гавани», посвященное жизни в Василеостровском районе. Его создала петербурженка Ксения Годес.
В Facebook создали сообщество «От Стрелки до Гавани» для жителей Василеостровского района
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Фото: сообщество «От Стрелки до Гавани»
Название группы было выбрано путем голосования в городском сообществе «Пять углов: мы живем в центре Петербурга. Горожане также предлагали такие варианты, как «Линии» и «Наш Васильевский остров». В описании новой группы для жителей Василеостровского района говорится о том, что это «сообщество жителей Василеостровского района, которые хотят узнать друг друга чуть ближе, улучшить качество и количество жизни, превращать неизвестное в прекрасное, получать и дарить, меняться и менять». За прошедшие сутки в сообществе собралось уже около трехсот участников, а также появились рубрики #мойдворфото и #артостров.
Ксения Годес призналась, что «с восторгом наблюдала бурную жизнь» петербургских сообществ «Пять углов» и «Петроградская диаспора» и ждала, когда жители Василеостровского района создадут нечто похожее. Однако этого не произошло, поэтому она взяла все в свои руки. «Давайте приглашать друг друга на концерты и выставки, делиться новыми местами и впечатлениями. Давайте вместе искать и пристраивать животных. Давайте обсуждать и находить школы, репетиторов, кружки, сиделок, нянь, домработниц, сантехников-электриков-ремонтников, дизайнеров, портних, парикмахеров, врачей…», – призывает она.
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