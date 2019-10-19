В Facebook создали сообщество «От Стрелки до Гавани» для жителей Василеостровского района

Название группы было выбрано путем голосования в городском сообществе «Пять углов: мы живем в центре Петербурга. Горожане также предлагали такие варианты, как «Линии» и «Наш Васильевский остров». В описании новой группы для жителей Василеостровского района говорится о том, что это «сообщество жителей Василеостровского района, которые хотят узнать друг друга чуть ближе, улучшить качество и количество жизни, превращать неизвестное в прекрасное, получать и дарить, меняться и менять». За прошедшие сутки в сообществе собралось уже около трехсот участников, а также появились рубрики #мойдворфото и #артостров.