В МЧС опровергли запрет на курение на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности. Об этом сообщили 28 сентября «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», ― объяснили в МЧС.

За нарушение правил предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если возникнет пожар. В пресс-службе добавили, что к ответственности будут в основном привлекаться курильщики, чья «вредная привычка стала причиной пожара».