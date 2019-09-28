В МЧС опровергли запрет на курение на балконах
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности. Об этом сообщили 28 сентября «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС
«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», ― объяснили в МЧС.
За нарушение правил предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если возникнет пожар. В пресс-службе добавили, что к ответственности будут в основном привлекаться курильщики, чья «вредная привычка стала причиной пожара».
Ранее мы писали о том, что с 1 октября россияне больше не смогут курить на балконах, зажигать свечи или жарить шашлыки. Правилами также установлены новые требования к обеспечения пожарной безопасности в медицинских учреждениях и кинотеатрах. В кинозалах перед началом показа будут информировать зрителей о действиях в случае возникновения пожара, а в больницах пройдет «перестановка» палат для детей и тяжелобольных — их начнут размещать преимущественно на первых этажах.
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