Умер российский режиссер Марк Захаров

Сегодня, 28 сентября, умер руководитель театра «Ленком», российский режиссер и народный артист СССР Марк Захаров. Об этом РБК рассказали в дирекции театра «Ленком», в котором он работал.

Фото: Global Look Press

«Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких», — сообщил РБК Марк Варшавер. 20 августа режиссера госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Он находился в реанимации, а в конце месяца его выписали. Время прощания и похорон назовут позже.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. После окончания актерского факультета ГИТИСа он несколько лет занимался режиссурой в различных столичных театрах, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»).

В числе его самых известных спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры», «Вишневый сад». Многие кинокартины Марка Захарова вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» и «Убить дракона».