Андрей Малахов записал видеоответ Ксении Собчак, которая станет ведущей шоу на «Первом канале»

Андрей Малахов, российский тележурналист и экс-ведущий «Пусть говорят» записал шутливый ответ в Instagram на промо-ролик телепередачи с Ксений Собчак. Согласно официальному тизеру, она станет ведущей шоу на главном федеральном канале России, название которого все еще держится в секрете.

Так, Ксения Собчак ранее позвонила некому Андрею, лежа в пенной ванне: «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь!». Андрей Малахов в ответ снял пародийное видео, в котором тоже находится в ванне, но не один, а со своей супругой Натальей Шкулевой и резиновыми уточками. «Да, моя дорогая! Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?», – предостерегает ее телеведущий. Пост сопровождает подпись о том, что сегодня в программе «Привет, Андрей!» станет все известно.

Напомним, что об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» стало известно в конце июля 2017 года. Источники РБК считали, что увольнение ведущего связано с его конфликтом с продюсером ток-шоу «Пусть говорят», которая вернулась на канал после 9-летнего перерыва. 7 августа журнал Elle со ссылкой на свои источники сообщил, что конфликт телеведущего и Никоновой произошел из-за его желания уйти в декретный отпуск. Якобы она потребовала, чтобы Малахов определился, телеведущий он или бэбиситтер. Это, по данным журнала, возмутило его. Далее Малахов прокомментировал свое увольнение так:«Я сейчас на яхте у друзей, и я уже принял решение». При этом прояснить, какое именно решение он принял, Малахов отказался.



21 августа Малахов попрощался с Константином Эрнстом в открытом письме. Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и «Первому каналу». Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — говорится в обращении.



После этого он выложил в своем Instagram ироничное видео на тему своего ухода с «Первого канала» из-за декретного отпуска. В ролике беременному Малахову делает УЗИ ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1», врач Сергей Агапкин, и говорит, что на мониторе аппарата «сплошные шумы и ничего не видно». Агапкин предлагает «сменить канал». Малахов спрашивает, как проходит обследование, на что врач предлагает взглянуть на монитор ему самому, ведь у него «уже не Первый».



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