Как проект «Дети Петербурга» уже семь лет помогает школьникам-мигрантам учиться, дружить и взрослеть

Только по официальным данным в Петербурге 14 566 школьников-мигрантов, но системы их интеграции в городе нет: многие ребята из других стран плохо знают язык, испытывают сложности и в обучении, и в общении со сверстниками. Чтобы им помочь, обычные горожане создали проект «Дети Петербурга», который уже семь лет работает и с младшеклассниками, и с подростками, и с их родителями. О том, как и зачем они этим занимаются, «Собака.ru» рассказала координатор, героиня проекта «Петербург. Город добрых дел» Юлия Алимова.

Как попала в проект «Дети Петербурга» Мне с детства было интересно, как живут в детских домах, и в 16 лет начала ездить туда волонтером – пару раз в месяц проводила творческие занятия. Это, конечно, стало для меня школой жизни, мне открылся другой мир, я узнала об этой структуре, увидела много совершенно потерянных детей. Там я, кажется, выработала более философский взгляд на жизнь, научилась не расстраиваться из-за всего, что происходит. В 17 лет я поступила в университет на учителя английского языка, вела активную социальную жизнь, и у меня было много друзей-волонтеров из разных общественных движений. Идея «Детей Петербурга» родилась внутри сообщества наблюдателей на выборах в 2012 году, я присоединилась к проекту уже после запуска. Тогда я вообще ничего толком не знала о сложностях интеграции мигрантов – меня в первую очередь интересовала работа с детьми. В 18 лет я взяла на себя координаторские обязанности, первое время было страшно не справиться, многому я только училась. Эта деятельность и та среда, в которой я работала, оказала огромное влияние на формирование меня как специалиста и как человека.

Чем занимается проект В 11 городских библиотеках мы проводим бесплатные занятия по русскому языку, в каждой в среднем по 2-3 раза в неделю, а еще занимаемся разнообразными образовательными и культурными программами, адаптацией детей. Мы работаем и с младшеклассниками, и с подростками, главная задача – это комплексная интеграция. Также мы организуем городские лагеря, уже прошло три летних, три весенних и один зимний. На базе подросткового центра «Островок» на 4 Красноармейской и Центра добрососедства «Дом» на Чкаловской мы проводим занятия по школьным предметам, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, тренинги по коммуникации, профориентации, первой помощи. Это направлено в первую очередь на подростков – часто им социализироваться еще сложнее, чем детям помладше, а здесь они могут комфортно общаться в безопасном пространстве. У малышей границы стираются сами собой, а с 12-13 лет нужна особая помощь – в идеале должны проводиться совместные мероприятия для местных и мигрантов, у нашего молодежного центра есть планы на это. Часто дети мигрантов учатся с ребятами намного младше – из-за плохого знания языка их отправляют на несколько классов ниже, мотивируя это в том числе тем, что так они смогут учить русский на уже знакомом материале. В результате в школе они ни с кем не общаются, так что друзей находят в нашем проекте. При переезде на детей много всего наваливается, они чувствуют давление со всех сторон – это, конечно, тяжело. Мы с ними это обсуждаем, помимо занятий, у нас есть досуговые мероприятия, в рамках которых можно оказывать им поддержку, ходим в театры, музеи, на фестивали. После уроков всегда есть время на то, чтобы просто пообщаться – и с другими детьми, и с педагогом. За семь лет через нас прошло около 1 100 детей – это если считать тех, кто ходил к нам в течение длительного срока от двух месяцев. Чтобы рассказать о себе, мы раздаем листовки в местах скопления мигрантов, а еще работает сарафанное радио.

Работа с родителями Еще одна важная задача – работа с родителями, мы проводим консультации по устройству детей в школы. Часто мигрантам не хватает ресурсов, чтобы самостоятельно решить такие вопросы. Учебные заведения реагируют на мигрантов негативно, отказывают, спрашивают: «Ну и чего вам не сиделось у себя? Что я буду делать с вашим ребенком?». Это отпугивает скромных и плохо говорящих по-русски мам и пап. Порой у них не получается отстоять свои права, и они просто уходят. Бывает, что процесс затягивается, ребенок в итоге не попадает в школу и не учится в течение всего года. Мы помогаем организовать четкую последовательность действий. Следим, чтобы родители не опустили руки, помогаем справляться со сложностями, сами звоним, ходим в школы вместе с ними. Директоров можно понять – у нас нет механизма работы с такими детьми, отдельных ставок, курсов, они не хотят еще больше усложнять задачу учителям. Но все же это нарушение закона – если у ребенка все в порядке с документами, его обязаны обучать, а им часто отказывают именно из-за проблем с языком, а не с бумагами. Газета для женщин и девочек мигранток «Гул» Также мы выпускаем ежемесячную газету «Гул» для мигранток на узбекском, таджикском, кыргызском и русском, ее тираж – 2 000 экземпляров. «Гул» в переводе с нескольких восточных языков означает «цветок», мы с двумя коллегами из Центральной Азии придумали этот проект в 2016 году. Мы поняли, что важно поднимать гендерную тему в миграционном сообществе, ведь оно еще более консервативное, чем российское. Женщины, находясь не в своей стране, становятся уязвимыми и зависимыми от мужей, они не могут уйти, даже если их бьют. К тому же, у них общий бюджет, жилье, да и окружение более традиционное – поэтому есть страх и стыд получить статус разведенной. Мы рассказываем, как получать в Петербурге социальную помощь, как отстоять свои права, устроить ребенка в школу, а еще – как распознать домашнее насилие, что делать, если оно произошло, стараемся давать много практической информации и полезных советов. Мы распространяем газету в местах скопления мигрантов, у миграционного центра на Красного Текстильщика, на рынках. Раздают ее женщины с миграционным опытом, потому что к соотечественницам больше доверия. Осенью мы приостанавливаем издание газеты, но надеемся снова найти на нее финансирование.

Команда и финансирование Всего в нашей команде около 40 волонтеров, которые еженедельно ведут занятия и мероприятия, большинство – педагоги, психологи, преподаватели русского как иностранного. Но профессия для нас не главное, человек может иметь непрофильное образование или быть студентом – тут скорее важен опыт работы с детьми и желание развиваться в этом направлении. Перед нами все время остро стоит вопрос финансирования, но это нормальная ситуация для общественного проекта. К счастью, в июле мы выиграли Президентский грант на работу молодежного центра и субсидию от Комитета по межнациональным отношениям на деятельность организации в целом. Благодаря этому я могу уделять все время «Детям Петербурга». Реакция близких и малознакомых людей В моем круге общения нет тех, кто разделяет ксенофобные настроения, мне было бы неинтересно общаться с такими людьми. Что касается родственников, у них раньше было много предубеждений и стереотипов о мигрантах, но, глядя на мою деятельность, они стали понимать, что это самые обыкновенные дети, и постепенно изменили свое отношение. Малознакомые люди часто реагируют негативно, спрашивают: «А зачем вообще им помогать, они же сами приезжают». Я обычно отвечаю, что это дети – они не выбирают, приезжать им или нет. Но так как они здесь, мы должны сделать так, чтобы у них было детство. А если копнуть еще глубже, то и их родители живут здесь, не потому что в Узбекистане им хорошо, а здесь – еще лучше, а потому что они не могут найти работу на родине, не могут прокормить семью.