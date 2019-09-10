В РПЦ призвали чаще использовать образ «полноценной многодетной семьи» в рекламе и искусстве

Представители Русской православной церкви призвали чаще использовать образ «полноценной многодетной семьи» в рекламе и искусстве. «Яркие и вдохновляющие образы» должны прийти на смену пропаганде «поиска приключений и удовольствий», которые появляются на страницах СМИ и в интернете.

По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, пропаганда «формулы счастья, которая не связана с семейными отношениями и полноценной многодетной семьей», все чаще появляется в рекламе, интернете и на страницах СМИ. «Это не соответствует религиозному идеалу любви, верности, целомудрия, жертвенности, без которых немыслима настоящая семья», — сказал он.

Особенно священнослужители осуждают идеологию чайлд-фри — сознательного выбора взрослых людей не иметь детей. По словам митрополита, такое отношение к жизни «безответственно и эгоистично».

Напомним, ранее РПЦ выступила против «права на аборт» и настаивает на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. А Росстат зафиксировал рост числа бедных в России во втором квартале 2019 года. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 18,6 миллионов человек.