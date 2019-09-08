Ивану Голунову вручили журналистскую премию «Камертон» имени Анны Политковской

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов стал лауреатом премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память об убитой в 2006 году Анне Политковской, сообщает ТАСС. Церемония награждения состоялась в воскресенье – в Международный день солидарности журналистов, в Большом зале Московской консерватории.

Председатель жюри Дмитрий Муратов отметил, что за Голунова проголосовали единогласно. Журналист в свою очередь поблагодарил членов жюри, сказав, что эта награда принадлежит всем, кого коснулось его дело. «Я бы хотел, чтобы в той ситуации, в которой оказался я, не оказался бы никто», – добавил он.

Иван Голунов также поделился с ТАСС своими планами о написании книги, в которой передаст историю задержания и последовавших событиях: «Чем больше я рассказываю об этой истории, тем больше думаю, что это долго и заунывно для беседы. Возможно, стоило бы рассказать об этом, но пока у меня нет четкого понимания. Но такая мысль есть».

Премия «Камертон», существующая с 2013 года, присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

Напомним, корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня, в 14:40, в Москве в районе Цветного бульвара. Сотрудники МВД утверждают, что при нем были найдены запрещенные вещества, как и при обыске квартиры — на фотографиях, сделанных у него дома, запечатлены пакеты с наркотическими веществами, перегонный аппарат, шприцы и листы с дозировками. По словам близких журналиста, только одна из девяти фотографий действительно была сделана в его квартире. Иван Голунов и его адвокат Дмитрий Джулая считают, что вещества были подброшены.

«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной», — говорится в заявлении редакции «Медузы».

8 июня Никулинский суд города Москвы избрал мерой пресечений корреспондента домашний арест сроком до 7 августа. Ранее Голунову следствие предъявило обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Статья 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



10 июня номера газет «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК вышли с одинаковыми обложками. На первой полосе опубликовано совместное заявление редакций в поддержку корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Редакции трех газет не считали убедительными доказательства виновности Ивана Голунова и требовали проверки действий сотрудников МВД, которые проводили задержание журналиста «на соответствие законодательству».

Уже в 11:23 по московскому времени на сайте объявлений появилось первое предложение о покупке выпусков «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК с обложками в поддержку Голунова — стоимость варьируется от 1 тысячи до 22 тысяч рублей. Ранее пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что экземпляры невозможно найти в продаже — в киосках говорят, что их раскупили. Тираж газеты «Коммерсант» — 100–110 тысяч экземпляров, «Ведомостей» — 57 тысяч, а РБК — 80 тысяч экземпляров.



В итоге 11 июня уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекратили «в связи с недоказанностью».



