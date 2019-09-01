Минтруд назвал количество работающих пенсионеров в России

Минтруд заявил о том, число занятых людей старше трудоспособного возраста в России составляет 7,3 млн человек, пишет ТАСС. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на встрече министров труда стран «Большой двадцатки» в японской Мацуяме.





Как он сообщает, за прошедшие пять лет доля россиян старше трудоспособного возраста в численности занятых увеличилась с 8,5 до 9,6%.