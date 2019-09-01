Минтруд назвал количество работающих пенсионеров в России
Минтруд заявил о том, число занятых людей старше трудоспособного возраста в России составляет 7,3 млн человек, пишет ТАСС. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на встрече министров труда стран «Большой двадцатки» в японской Мацуяме.
Как он сообщает, за прошедшие пять лет доля россиян старше трудоспособного возраста в численности занятых увеличилась с 8,5 до 9,6%.
Кроме того, Топилин рассказал участникам встречи о реализации профессионального обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, а также о том, что в 2019 прошел национальный чемпионат по рабочим профессиям для граждан предпенсионного возраста «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills.
Ранее Минтруд разрешил женщинам работать машинистами электропоездов, автослесарями и дальнобойщиками. Однако запрещенные профессии все еще есть — например, большой блок приходится на «Химическое производство», в том числе производство ртути, фосфора, хлора, йода и морфина. Не разрешают женщинам и горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. Помимо этого, Минтруд утвердил прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 12 130 рублям, для пенсионеров — 9236 рублям, а для детей — 11 004 рублям.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.